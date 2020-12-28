Пекин, , 05:54 — REGNUM Кассовые сборы фильмов в кинотеатрах Китая превысили 19 млрд юаней (около $2,91 млрд), при чем первые четыре места собрали почти половину от общего объема сборов, сообщает агентство Синьхуа.

Кассовые сборы в Китае за весь год составили 19,02 млрд юаней по состоянию на 10:00 по Пекину 26 декабря. Военная эпопея «Восемь сотен» режиссера Гуань Ху возглавила годовой кассовый чарт, собрав на сегодняшний день более 3,1 млрд юаней.

За ней последовали комедийная антология «Я и моя Родина», а также анимационный фильм «Цзян Цзя: Легенда об обожествлении», собравшие более 2,8 млрд юаней и 1,6 млрд юаней соответственно.

Фильм, про войну корейского народа против агрессии США в Корейской войне (1950−1953) и помощи братского китайского народа славным борцам за свободу, занял четвертое место, заработав более 1,1 млрд юаней.

Спортивный фильм «Прыжок», рассказывающий об истории китайской национальной женской волейбольной команды за последние 40 лет, занял пятое место с более чем 830 млн юаней.