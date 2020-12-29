Данила Уськов, 29 декабря 2020, 09:52 — REGNUM Федор Иванович Тютчев (1803 — 1873) был не только великим русским поэтом, но также дипломатом и политическим публицистом. Он служил внештатным атташе российской дипмиссии в Мюнхене, а позже получил звания камергера и тайного советника. После его личной встречи с начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии Александром Христофоровичом Бенкендорфом политические и идеологические инициативы Тютчева были поддержаны самим императором Николаем I. Таким образом, его политическая публицистика является результатом глубокого и профессионального понимания глубинных политических процессов как в России, так и в мире, а также во многом отражает воззрения российской власти тех лет, что делает ее вполне достоверным и значимым документом эпохи.
В своей статье «Россия и революция» от 1848 года Тютчев излагает свой взгляд на «Весну народов» — революционные события в Европе 1848−1849 годов, которые затронули Францию, Германию, Италию и ряд других стран. Вот какую политическую и идеологическую «карту» он предлагает:
Россия — это оплот консерватизма. Либо революция, либо Россия — говорит Тютчев. Увидеть же эту картину, в частности, мешает «отупение от рассудочных силлогизмов» — наследие проекта Просвещения, которое сводит «ум» только лишь к рациональности. Для Тютчева же существует иной ум и не только он. Об этом говорят его знаменитые строки, которые он написал в 1866 году:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить».
Самым главным оплотом рациональности, которая является, согласно Тютчеву, одним из главных двигателей ненавидимой им революции, была немецкая классическая философия. Тютчев далее пишет:
«Анархия в умах» и ненависть к России, которые начинают торжествовать даже над «рассудком» и «чувством самосохранения», коренятся в «гордыне ума», которую пестует немецкая философия. Причем эта гордыня, согласно Тютчеву, в результате приводит к гибели таких рациональных вещей, как рассудок, чувство самосохранения и порядок.
Во времена Тютчева, конечно, можно было бы отмахнуться от такой позиции по отношению к революции, охарактеризовав ее как консервативную судорогу, а касательно самого текста заявить, что он написан по заказу государя-императора с определенными целями и в согласии с определенными интересами. Во многом это правда, и так можно было бы сделать, если бы не одно обстоятельство: тогда под словом «революция» прежде всего понималась буржуазная революция. То есть тютчевскую антиреволюционную критику нужно в первую очередь читать как критику буржуазного модерна. Это главное и очевидное обстоятельство делает сегодня статью «Россия и революция» по-прежнему актуальной.
Критика Тютчева, хотя и предельно заострена, не носит огульного характера — она вполне компетентна, а главное, представляет собой очень влиятельный взгляд на взаимоотношения модерна и России, который во времена Великой Октябрьской революции и сегодня носит крайне актуальный характер.
Дело в том, что с давних пор слово «современность», которое является буквальным переводом слова «модерн», стало прочно ассоциироваться с буржуазным путем развития. До сих пор, когда наша власть говорит: «модернизация», она имеет ввиду «возвращение России на магистральный путь развития», то есть путь западного развития.
Внутри философско-идеологического дискурса Западу удалось навязать почти всему миру представление о том, что «современность» — это буржуазный модерн и его дальнейшие трансформации, которые иначе как словом «мутации» не назовешь. Существенную роль в этом сыграли такие западные философы, как Эрих Фромм и Александр Кожев.
Для Кожева Октябрьская революция и все, что за ней последовало, есть лишь только продолжение модернизации и того проекта, который для него и для его кумира Гегеля олицетворял Наполеон. Ибо все последующие революции после Великой Французской — есть шествие по миру модерна. Таково представление Кожева.
Эрих Фромм в своем осмыслении Маркса неправомочно вписывает его в общую череду западных мыслителей на том основании, что он, как и они, пытался решить те же фундаментальные вопросы своего времени. Однако на этом «наследничество» Маркса по отношению к Гете, Спинозе, Гегелю и другим мыслителям, в ряд с которыми его ставит Фромм, заканчивается. Безусловной заслугой Фромма является то, что он убедительно показал, что материализм Маркса ни в коем разе не является противником духовных ценностей как таковых, а в центре его учения стоит не распределение потребительских благ, а духовное освобождение человека. Но это освобождение Фромм, нисколько не считаясь с Марксом, представляет сугубо в рамках классической западной культуры и философии. В книге «Маркс и фальсификация его мыслей» Фромм пишет:
Справедливо констатировав мессианский и духовный характер учения Маркса, Фромм сам начинает заниматься фальсифицированием его мыслей и заявляет, что Маркс хотел осуществить идеалы «единения с природой» и «индивидуализма», то есть то, чем «руководствовалось все западное общественное мышление со времен Возрождения и Реформации и до середины XIX в».
Сам же Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе» в первом же тезисе заявляет:
Заявив о том, что его материализм имеет мало общего со старым, то есть, читай, с материализмом просветителей, равно как и с идеализмом классической немецкой философии и многим другим, Маркс далее четко говорит об общественных различиях:
И далее:
Мой материализм, говорит Маркс, подразумевает не созерцание отдельных индивидов в гражданском обществе, а в своем пределе приводит к обобществившемуся человечеству. Ну и о каком «полном осуществлении индивидуализма» и преемственности к предшествующим материализму и идеализму у Маркса можно говорить?
Своим последним, знаменитым одиннадцатым тезисом Маркс заколачивает последний гвоздь в крышку гроба такой фроммовской трактовки, говоря: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Я, говорит Маркс, предлагаю человечеству совсем иной проект и совсем иные философию, науку и устройство общества, нежели были и предлагались до меня. Никакое иное толкование «тезисов» — невозможно.
В качестве такового философского бунтаря Маркс указал пути к тому целостному «уму», в забвении которого обвинял революционизировавшийся Запад Тютчев и о котором испокон веку мечтала Россия. А немецкая философия, из которой вышел Маркс для того, чтобы стать ее фундаментальным оппонентом, одновременно с наращиванием «гордыни ума» еще и сама же критиковала этот самый ум. Вспомним хотя бы антиномии Канта из его «Критики чистого разума». Но критиковала она его совсем с других позиций, нежели это делал Маркс. Эти «позиции» лежали в лоне той культуры, которую Шпенглер назвал «фаустовской».
Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев писал о Фаусте следующее:
Обратим внимание на то, что сказанное тут Тургеневым вполне согласуется с критикой Тютчева. Одними же из ключевых характеристик фаустианского кода следует назвать индивидуализм и, скажем так, релятивистское отношение к общественной морали. Буржуазный модерн возник и был востребован именно в рамках этого кода, причем даже романтизм, который был реакцией европейской культуры на модерн, также находился внутри фаустианства.
Маркс же фактически «выпрыгнул» из фаустианской закодированности и начал критиковать все, что с ней связано, включая и выдвигаемые в ее рамках идеалы и проекты будущего. Поэтому он предложил альтернативный модерну проект — коммунизм. Именно этот проект оказался по сердцу русскому народу в 1917 году, так как лёг не на фаустианскую культуру, а на русскую, которая, в широком смысле, не принимала всего того, что нес с собой Фауст, включая в том числе зацикленность на собственном «Я».
Если смотреть на сказанное Тютчевым в статье «Россия и революция» с такой позиции, то многое становится понятным. В частности, и то, почему Германия по мере возвышения своей «гордыни ума» начинала питать всё большую ненависть к России. Ведь Россия — это тоже христианский Запад, и в качестве таковой она одним своим фактом существования указывает остальному Западу, что чем больше он становится фаустианским, тем в меньшей степени он остается христианским и в определенном смысле перестает быть самим собой. А ничто не вызывает столь яростной ненависти, как подобные молчаливые указатели на собственную самоизмену. Собственно, сегодня во взаимоотношениях России и Запада мы это воочию и наблюдаем.
Россия всегда хотела развиваться, но она не хотела развиваться так, как это предлагал модерн. Именно с позиции буржуазного модерна русская культура выглядит косной и консервативной. И в этом смысле Тютчев все описывает совершенно верно. Я не говорю, что он или Тургенев приняли бы Октябрьскую революцию — этого не знает никто, включая самих Тютчева и Тургенева. Но факт заключается в том, что Россия приняла именно альтернативный проект развития в соответствии со своими внутренними кодами и установками. И это были именно развитие, революционность и та самая современность, истоки которых до поры до времени лежали в глубинах русской культуры.
СССР разрушался именно под «возвращение России на магистральный путь развития». Именно поэтому в пятом номере журнала «Вопросы философии» за 1992 год в статье «Цивилизация, культура, технология и рынок» советник Бориса Ельцина философ Анатолий Ракитов поднял вопрос о «смене ядра русской культуры».
Сегодня же, когда мы можем обозреть исторический опыт не только XIX века, но и XX, и начала XXI, что не могли сделать Маркс, Тютчев, Ленин и многие другие, становится очевидным, что роль России в западной культуре заключается не в простом консервативном оппонировании капитализму, а в осуществлении альтернативного проекта развития, основанного на коллективизме, морали, целостности и ряде других культурных параметров, полный перечень которых еще надлежит выявить в ближайшем будущем.