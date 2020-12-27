Москва, , 11:59 — REGNUM Польская компания Tako Media приобрела права на адаптацию комедийного сериала «Универ. Новая общага». Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Премьера сериала «Универ» состоялась в эфире телеканала ТНТ в августе 2008 года. В 2011 году начался показ продолжения сериала с изменённым названием «Универ. Новая общага». Этот сериал стал одним из самых успешных в России и продолжал сниматься до 2018 года. Всего за десять лет было выпущено более 350 эпизодов.

На успех сериала обратили внимание телевизионщики из Польши. Компания Tako Media решила приобрести права на адаптацию сериала для показа в эфире телеканала Polsat. В Tako Media объяснили, что юмор сериала должен быть понятен любой аудитории, ещё одним аргументов в пользу «Универа» стала сравнительно небольшая стоимость производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом 2».