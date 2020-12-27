Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Наибольшие сборы в мировом кинопрокате среди посвящённых Рождеству проектов были у анимационного фильма 2018 года «Гринч». Об этом сообщает отслеживающий кассовые сборы фильмов портал Box Office Mojo.

Гринч Цитата из м/ф «Гринч». Реж. Ярроу Чейни, Скотт Моужер. 2018. Франция, Япония, США

По данным Box Office Mojo, общие сборы анимационного фильма «Гринч» — ремейка одноимённого кинофильма 2000 года — составили около $512 млн. Среди праздничных фильмов самые большие сборы (около $477 млн) были у детской комедии 1990 года «Один дома».

В пятёрку самых кассовых фильмов, посвящённых Рождеству, также вошли «Один дома — 2» ($359 млн), оригинальный фильм «Гринч — похититель Рождества» ($345 млн) и «Рождественская история» ($325 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре проведённый агентством Superjob.ru опрос показал, что жители России считают самыми любимыми новогодними фильмами «Иронию судьбы, или С легким паром!» и «Один дома».

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ назвали любимые новогодние фильмы и мультфильмы