Веллингтон, , 07:26 — REGNUM Компания Amazon завершила съёмки сериала «Властелин колец» в Новой Зеландии. Об этом сообщил режиссёр проекта Хуан Антонио Байона на своей странице в социальной сети Instagram.

Съёмки масштабного сериала от Amazon по вселенной произведений Джона Рональда Толкина стартовали в начале 2020 года. Планировалось, что съёмочный процесс завершится в сентябре, однако создателям сериала пришлось приостанавливать съёмки из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Это моя последняя фотография из Новой Зеландии. У меня нет слов, чтобы поблагодарить эту необыкновенную страну и ее прекрасных людей за то, что они дали мне за последние полтора года», — сообщил режиссёр.

Ожидается, что сериал выйдет в 2021 году. В проекте прнияли участие актёры Роберт Арамайо, Артур Оуэн, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе английский киноактёр Орландо Блум, исполнивший роль эльфа Леголаса в кинотрилогии «Властелин колец» режиссёра Питера Джексона, рассказал, что сериал от Amazon не будет ремейком кинотрилогии.

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