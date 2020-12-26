Москва, , 15:31 — REGNUM Министерство культуры Российской Федерации не удовлетворено ответом МХАТ имени Горького на вопросы, возникшие в ходе комплексной проверки культурного учреждения. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Напомним, что ранее стало известно о проверке, которую Министерство культуры России провело в МХАТ имени Горького. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, а также нарушения при выполнении государственного задания.

МХАТ имени Горького была предоставлена возможность дать ответы на возникшие вопросы в ходе проверки. Однако тот документ, что поступил от руководства театра в Минкульт не содержит никаких комментариев по существу заданных вопросов, отметили в министерстве.

«Результаты проверки вызывают очень много вопросов и свидетельствуют о серьезных нарушениях действующего законодательства. Театру была представлена возможность дать пояснения, однако учреждение направило нам материалы, в которых отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных вопросов», — сообщили в Минкульте.

Известно, что материалы проверки уже были переданы в Генеральную прокуратуру России.

Стоит отметить, что в самом МХАТ заявили, что по результатам проверки Минкульта идет работа и ответ театра только готовится, а привлечение Генпрокуратуры — обычное дело в таких вопросах, так как МХАТ является бюджетным учреждением.

Однако в Минкульте подчеркивают, что речь не идет о каких-то недостатках, которые можно исправить, а о вполне конкретных фактах, оценить которые теперь должно надзорное ведомство.

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