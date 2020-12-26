Ульяновск, , 15:27 — REGNUM В канун Нового года жители Ульяновской области смогут посмотреть трансляцию празднования с Кремлёвской елки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Мероприятие и показ новогоднего представления организованы по поручению президента России Владимира Путина. На сцене Государственного Кремлёвского дворца будет показано сказочное представление «Пятое время года, или Кто придумал Новый год». Вместе с главными героями — Хранителем праздничных традиций и Гаджетом — ребята узнают о пятом времени года, разгадают тайны Нового года и познакомятся с традициями празднования в разных странах мира.

С помощью «Времялёта» участники представления отправятся в политехнический музей, древний Рим, Италию эпохи Возрождения и петровскую Россию. В спектакле участвуют артисты московских театров и кино, сборная команда по акробатике, победители чемпионов мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

Премьерный показ состоится 31 декабря на телеканале «Карусель» в 18:00 мск. Повтор записи новогоднего представления запланирован на 7 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках акции «Дед Мороз живёт в каждом из нас» все дети в возрасте от трёх до 14 лет получат сладкие подарки — будет роздано более 150 тыс. новогодних наборов. Решение порадовать новогодними подарками детей принято губернатором Сергеем Морозовым. Подарки обещают раздать всем детям до 14 января.

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