Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по мотивам видеоигр для приставки PlayStation. Об этом сообщил исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра в интервью телеканалу CNBC.

Винчикерр объяснил, что киностудия Sony Pictures взаимодействует с игровым подразделением корпорации Sony в рамках специальной программы под названием One Sony. Глава Sony Pictures добавил, что в будущем различные подразделения Sony будут взаимодействовать между собой гораздо активнее.

Он не стал раскрывать подробную информацию о видеоиграх, по которым снимаются фильмы и сериалы. Известно, что студия уже завершила экранизацию серии видеоигр Uncharted. Главную роль в фильме сыграл Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах Marvel. Выход фильма ожидается в июле 2021 года.

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