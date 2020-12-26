Москва, , 10:31 — REGNUM Лучшим иностранным фильмом 2020 года по версии «Абсолютного рейтинга победителей» признана драма «Первая корова» режиссёра Келли Райхардт. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Рейтинг иностранных фильмов был составлен телеканалом «Синема» на основе данных 19 различных интернет-ресурсов с общим охватом аудитории около 800 млн человек в месяц. При составлении рейтинга учитывалось несколько показателей: средние оценки зрителей и критиков, кассовые сборы и продажи на цифровых носителях.

Лидером «Абсолютного рейтинга победителей» стала драма «Первая корова», снятая американским режиссёром Келли Райхардт по мотивам романа Джонатана Рэймонда «Половина жизни». Вторую строчку заняла криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены», третью — драма «Земля кочевников» режиссёра Хлоя Чжао, удостоенная главной премии Венецианского фестиваля.

В десятку лидеров рейтинга также вошли фильмы «Никогда, редко, иногда, всегда», «Довод», «Рок влюблённых», «Американская утопия», «Минари», «Просто помиловать» и «Суд над чикагской семёркой».

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