Москва, , 08:27 — REGNUM Государственную Третьяковскую галерею в уходящем году посетили около 927 тыс. человек. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова агентству ТАСС.

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Трегулова отметила, что рекорд по посещаемости был установлен в 2019 году. Тогда Третьяковскую галерею посетили 2 млн 836 тыс. человек.

В 2020 году посещаемость упала на треть и составила около 927 тыс. человек. Генеральный директор Третьяковки напомнила, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции музеям Москвы приходилось дважды приостанавливать работу.

«Мы проработали из 12 месяцев 2020 года ровно семь», — подчеркнула Трегулова.

Она отметила, что вводимые ограничения подтолкнули руководство галереи к более активному развитию онлайн-ресурсов. В частности, число подписчиков YouTube-канала галереи превысило 156 тыс. человек, общая аудитория онлайн-ресурсов в 2020 году составила около 10 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, показавшего, что онлайн-музеи посещал каждый пятый житель России.

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