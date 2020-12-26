Тегеран, , 10:03 — REGNUM Документальный фильм «53 coup» выбран в качестве самого популярного фильма 14-го иранского Международного фестиваля документального кино, известного как «Cinema Verite». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 декабря.

Фильм изображает государственный переворот 1953 года в Иране, известный как переворот 28 Мордада. В августе британская разведка и американское ЦРУ инициировали переворот, вызвав ряд событий, включая беспорядки на улицах столицы страны Тегерана, которые привели к свержению и аресту первого демократически избранного главы правительства Мохаммеда Мосаддыка.

Переворот, за которым последовало временное правление Фазлоллы Захеди, позволил монархуМохаммеду Резе Пехлеви вернуться из Италии.

Мосаддек, осужденный военным трибуналом за государственную измену, отсидел три года в одиночном заключении и в конце концов умер под домашним арестом в изгнании в 1967 году. Свержение, однако, по-прежнему рассматривается как причина недоверия иранцев к Великобритании и США.