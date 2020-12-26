26 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 09:31 — REGNUM Реконструкцию спектакля «Вишневый сад» показал МХАТ имени М. Горького на большой сцене. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Анна Большова в роли Раневской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкция спектакля «Вишневый сад» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мария Следнева и Елена Коробейникова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воссоздание постановки В. И. Немировича-Данченко «Вишневый сад» — спектакль, основанный на постановке Сергея Данченко 1988 года. Режиссер реконструкции В. В. Клементьев, который много лет сам играл Лопатина на сцене МХАТ. В этой постановке сохранена сценография художника Владимира Серебровского. Классическая сценография погружает зрителя в атмосферу происходящих на сцене событий.

Павел Устинов и Анна Большова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Не утихающая боль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наталья Моргунова в роли Шарлотты Ивановны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эльвира Цымбал и Александр Карпенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главную роль Раневской исполняет заслуженная артистка России Анна Большова, звезда Ленкома, сыгравшая Кончиту в «Юноне и Авось» и Анну Болейн в «Королевских играх», а Фирса в реконструкции играет народный артист России Геннадий Кочкожаров.

Реконструкция спектакля «Вишневый сад» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Устинов и Анна Большова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Руслан Маликов в роли Гаева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкция спектакля «Вишневый сад» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы не копируем спектакль, а хотим по-новому осмыслить текст. Это не значит, что мы все перечёркиваем, но то, что было актуально для 1988 года, когда шла перестройка и стали меняться актерские техники и способы работы над ролью в сторону визуальной условленности — к 2020 году перестало быть таковым. Мы делаем абсолютно традиционный психологический театр», — говорит народный артист России и режиссёр МХАТ им. М. Горького Валентин Клементьев.

Анна Большова в роли Раневской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анна Большова и Геннадий Кочкожаров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Принципиальные решения режиссера, чтобы в спектакле играли молодые артисты, чтобы их возраст соответствовал возрасту чеховских персонажей. В постановке есть актуальность, и она диктует необходимость продления жизни спектаклю, отмечает режиссер реконструкции Валентин Клементьев.

Реконструкция спектакля «Вишневый сад» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба продана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Реконструкция спектакля «Вишневый сад» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реконструкция спектакля «Вишневый сад» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пьеса Чехова была написана в 1899 году. Премьера прошла за несколько месяцев до смерти писателя и за год до революции 1905 года. Как произносится слово «Черешневый», так и пьеса — должна называться «Вишневый сад» с ударением на «и». Но это о том, какой сад, из чего он, это о материальном. Это о времени, о родном гнезде, о цвете воздуха, о ностальгии по юности и чистоте. Старое уходит, а новое берет нахрапом, без сантиментов и мягкотелости.

Валентин Клементьев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эдуард Бояков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM