Наталья Стрельцова, 26 декабря 2020, 09:31 — REGNUM Реконструкцию спектакля «Вишневый сад» показал МХАТ имени М. Горького на большой сцене. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Анна Большова в роли Раневской
Анна Большова в роли Раневской
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мария Следнева и Елена Коробейникова
Мария Следнева и Елена Коробейникова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воссоздание постановки В. И. Немировича-Данченко «Вишневый сад» — спектакль, основанный на постановке Сергея Данченко 1988 года. Режиссер реконструкции В. В. Клементьев, который много лет сам играл Лопатина на сцене МХАТ. В этой постановке сохранена сценография художника Владимира Серебровского. Классическая сценография погружает зрителя в атмосферу происходящих на сцене событий.

Павел Устинов и Анна Большова
Не утихающая боль
Павел Устинов и Анна Большова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Не утихающая боль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Моргунова в роли Шарлотты Ивановны
Наталья Моргунова в роли Шарлотты Ивановны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эльвира Цымбал и Александр Карпенко
Эльвира Цымбал и Александр Карпенко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главную роль Раневской исполняет заслуженная артистка России Анна Большова, звезда Ленкома, сыгравшая Кончиту в «Юноне и Авось» и Анну Болейн в «Королевских играх», а Фирса в реконструкции играет народный артист России Геннадий Кочкожаров.

Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Павел Устинов и Анна Большова
Руслан Маликов в роли Гаева
Павел Устинов и Анна Большова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Руслан Маликов в роли Гаева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы не копируем спектакль, а хотим по-новому осмыслить текст. Это не значит, что мы все перечёркиваем, но то, что было актуально для 1988 года, когда шла перестройка и стали меняться актерские техники и способы работы над ролью в сторону визуальной условленности — к 2020 году перестало быть таковым. Мы делаем абсолютно традиционный психологический театр», — говорит народный артист России и режиссёр МХАТ им. М. Горького Валентин Клементьев.

Анна Большова в роли Раневской
Анна Большова в роли Раневской
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анна Большова и Геннадий Кочкожаров
Анна Большова и Геннадий Кочкожаров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эльвира Цымбал и Эльдар Гараджаев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Принципиальные решения режиссера, чтобы в спектакле играли молодые артисты, чтобы их возраст соответствовал возрасту чеховских персонажей. В постановке есть актуальность, и она диктует необходимость продления жизни спектаклю, отмечает режиссер реконструкции Валентин Клементьев.

Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба продана
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Усадьба продана
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Реконструкция спектакля «Вишневый сад»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пьеса Чехова была написана в 1899 году. Премьера прошла за несколько месяцев до смерти писателя и за год до революции 1905 года. Как произносится слово «Черешневый», так и пьеса — должна называться «Вишневый сад» с ударением на «и». Но это о том, какой сад, из чего он, это о материальном. Это о времени, о родном гнезде, о цвете воздуха, о ностальгии по юности и чистоте. Старое уходит, а новое берет нахрапом, без сантиментов и мягкотелости.

Валентин Клементьев
Валентин Клементьев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эдуард Бояков
Эдуард Бояков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
МХАТ имени М. Горького
МХАТ имени М. Горького
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM