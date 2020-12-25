Тамбов, , 18:53 — REGNUM В Рассказовском районе Тамбовской области сегодня, 25 декабря, торжественно открыли обновленный Дом культуры, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Встреча гостей в обновлённом доме культуры Tambov.gov.ru

Учреждение культуры открылось в селе Верхнеспасское. Село является одним из крупнейших населенных пунктов района, здесь проживает свыше 2 тыс. человек, и для них это одно из главных мест для отдыха и досуга.

Общая стоимость ремонтных работ составила 6 млн рублей. Сегодня здание полностью преобразилось как внутри, так и снаружи. С открытием местных жителей поздравил начальник управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

«Прекрасно, когда учреждения культуры становятся светлыми, тёплыми, комфортными. Теперь важно сделать так, чтобы люди хотели сюда приходить, а планка проводимых мероприятий становилась выше и выше», — отметил Юрий Голубев.

Дом культуры основан в 1964 году и все эти годы был культурным центром села. Решение о капитальном ремонте было принято главой района Алексеем Поздняковым в 2017 году. С тех пор на средства муниципалитета постепенно проводили ремонтные работы. В здании появились водопровод и канализация. Рабочие заменили кровлю, обновили систему отопления и электрическую проводку, отремонтировали фасад, входную группу, актовый зал и все помещения.

Сейчас в Доме культуры созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, установлено новое оборудование, обустроена комната для коворкинга, методический кабинет, в актовом зале появились новые кресла и одежда сцены.

На базе Дома культуры работают девять клубных формирований по различным направлениям: декоративно-прикладному творчеству, изостудия, хореографическое объединение. В этом году уже появилось новое, участники которого занимаются монтажом и фотоискусством. В планах — организовать на базе ДК работу выездных классов детской школы искусств Рассказовского района.