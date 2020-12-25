Париж, , 18:20 — REGNUM В Соборе Парижской Богоматери впервые с пожара, произошедшего в апреле 2019 года и частично разрушившего сооружение, прошел музыкальный концерт. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает Reuters.

Нотр-Дам, где еще продолжаются работу по восстановлению и реконструкции после пожара, стал местом проведения рождественского концерта без зрителей, который транслировался онлайн и по телевидению.

Музыканты выступали в строительных касках на случай обрушения частей здания. Они исполнили произведения Моцарта и Шуберта, а также популярные рождественские песни.

Напомним, 11 ноября в парижском кафедральном соборе Нотр-Дам, который в апреле 2020 года очень сильно пострадал от пожара, завершился демонтаж самого большого в стране органа, имеющий около 8000 труб.

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