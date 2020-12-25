Бишкек, , 14:03 — REGNUM Правительство России выделит Киргизии $20 млн на безвозмездной основе для компенсации дефицита бюджета, сообщили в пресс-службе российского посольства в Бишкеке.

Средства пойдут на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям и на финансирование системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Роспотребнадзор передал Киргизии 200 тыс. ПЦР-тестов. Ранее, 9 декабря, российская сторона передала министерству здравоохранения республике несколько мобильных медицинских лабораторий.

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