Улан-Удэ, , 12:54 — REGNUM В Бурятии, после девяти месяцев простоя, связанного с эпидемией коронавируса, возобновили работу театры и концертный площадки. Как сообщает сегодня, 25 декабря, республиканское министерство культуры, первым с премьерной постановкой выступил Бурятский театр оперы и балета, открыв 81-й сезон оперой «Паяцы» в концертном исполнении.

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«Прежде всего, хочется поздравить всех наших зрителей с открытием театра. И отдельно поблагодарить за дисциплину и быструю адаптацию к новым реалиям. Впервые работали со зрителями в текущих ограничительных условиях, и, к счастью, все прошло гладко. Лишний раз не приходилось напоминать, что для посещения театра необходимо соблюдать ряд мер безопасности.

Часть публики по нашей просьбе пришла заранее, поэтому процедура термометрии на входе не стала причиной очередей», — отметил заместитель директора театра Владимир Иринчеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса российские регионы ушли в самоизоляцию, с апреля 2020 г. закрылись многие учреждения, в том числе — культурные.

В Бурятии за минувшие сутки, 24 декабря, выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 24 757.

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