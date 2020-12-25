Темрюк, Краснодарский край, , 12:47 — REGNUM Австрия доставила в Темрюкский историко-археологический музей культурные ценности, которые были украдены нацистами в 1943 году. Об этом 25 декабря сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, речь идёт о хранившихся в запасниках Музея Зальцбурга трёх амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из музея в 1943 году. Сегодня, 25 декабря, в музее состоялась торжественная церемония завершения передачи ценностей.

«Неоценимое значение для осуществления договоренностей имела поддержка со стороны Федерального президента Австрии А. Ван дер Беллена и руководства федеральной земли Зальцбург», — цитирует РИА Новости Любинского.

Посол добавил, что все предметы благополучно доставлены в Темрюкский историко-археологический музей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была вывезена нацистами из Днепропетровского художественного музея во время оккупации города.

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