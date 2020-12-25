Ярославль, , 10:14 — REGNUM В Ярославском художественном музее открывается выставка живописи Петра Мосягина — художника, фотографа и кинооператора первой половины XX века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

П.В. Мосягин. Сретенский пролом в Ярославле. 1913 ЯХМ

Выставка открывает новые грани личности легендарного ярославца, одного из пионеров российского кинематографа. В Ярославском художественном музее хранится 23 картины художника, поступившие в дар от автора в 1923 году и от семьи художника в 1960-х годах. Они и представлены на выставке. Кроме того, на выставке транслируются сохранившиеся фильмы, снятые Мосягиным.

Пётр Мосягин родился в 1888 году в Ярославле в купеческой семье. Начальное образование получил дома, затем два года учился в гимназии, посещал занятия в Городских классах рисования, которые были открыты в Ярославле в 1896 году выпускником Строгановского училища Петром Романовским. С начала 20 века классы рисования устраивали ежегодные выставки. Помимо учеников, в них принимали участие знаменитые художники — Илья Репин, Аполлинарий Васнецов и другие. Подготовка в классах рисования была серьезной, что позволило Мосягину в 1906 году поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1910 году он покинул его. Вернувшись в Ярославль, Пётр Васильевич стал членом Ярославского художественного общества и экспонентом всех его выставок с 1910 по 1924 годы. О картинах художника неоднократно писала ярославская пресса. Пробовал себя художник и в книжной графике. В 1915 году Пётр Васильевич работал над иллюстрациями к сказке «Али Баба».

В Ярославле Мосягин начал профессионально занимался фотографией. Так, по поручению Ярославского губернского отдела народного просвещения он фотографировал жизнь детских колоний. В 1919 году под руководством И.А. Лазарева, который возглавлял фотосекцию Губернского отдела комитета государственный сооружений, Пётр Васильевич участвовал в съемках архитектурных памятников, пострадавших во время событий июля 1918 года. Эти фотографии стали документами, рассказывающими о трагической странице в истории Ярославля. Их значение трудно переоценить для последующего восстановления города.

Страстью Мосягина был и кинематограф. Кинофабрика в Ярославле, основанная предпринимателем Григорием Либкеном, действовала в 1913—1917 годах. Мосягин работал художником в масштабной исторической постановке Либкена «Стенька Разин». В этом богато костюмированном фильме в массовке было занято до тысячи человек. В Ярославле Мосягин снял как оператор более пятидесяти картин: «Цари биржи» (1916), по мотивам одноимённого романа Василия Немировича-Данченко; «Хозяин и работник» (1917) и другие. Под его руководством в советский период был выпущены фильмы о жизни детских колоний и ярославских беспризорниках. Большинство кинокартин, снятых в Ярославле, погибли во время пожара на киностудии во время подавления мятежа в июле 1918 года.

В 1923 году Пётр Мосягин уехал в Москву, где оставил занятие живописью и посвятил себя кинематографу. В столице Мосягин закончил киношколу (впоследствии ВГИК) и работал на разных киностудиях. В 1924 году Мосягин осуществил постановку и монтаж фильма «Был и стал» о ярославском хулигане Кольке Рыжике и его превращении из беспризорника в пионера и пламенного борца за революцию. Позднее он участвовал в съемках фильмов «Кинокарьера звонаря» (1927), «Без ключа» (1928), «Василисина победа» (1928), «Соперницы» (1929), «Приключения Аришки» (1929), «Тревожный день» (1931), «Пастух и царь» (1935).

Во время Великой Отечественной войны Мосягин работал режиссером-документалистом на вновь организованной киностудии «Воентехфильм» (Москва). Фронтовые киногруппы снимали материал для регулярных выпусков кинохроники о жизни тыла и событиях на фронте, создавали инструктивные и учебные фильмы для бойцов различных военных специальностей, врачей военно-полевых госпиталей. В апреле 1944 года Указом Президиума Верховного Совета П.В. Мосягин награжден Орденом Трудового Красного знамени.

В Ярославле сохранился дом Мосягиных. Он находится на пересечении улиц Свободы и Собинова.

Родной город и его окрестности были одной из ведущих тем в творчестве художника. На выставке представлены пейзажи с уголками ярославских и ростовских улиц и площадей, с уникальными памятниками архитектуры, такие как: «Из моего окна» (1912) «Ростовский кремль» (1910-е), «Сретенский пролом» (1913), «Ростовский кремль» (1910-е), «Угличская башня» (1919). Сохранились в нетронутом виде далеко не все места, увековеченные на его картинах. Многие пострадали или полностью уничтожены во время июльских событий 1918 года.

П.В. Мосягин. Этюд. 1913 ЯХМ

Мосягин писал много пейзажей этюдного характера: «Старый сарай» (1912), «Вечер» (1914), «Туча прошла» (1918), Этюд к картине «Ветрено» (1921) и др. Они отражают стремление автора наиболее полно запечатлеть состояние природы. Обращался он и к портрету, на выставке можно увидеть портрет «Ивана Артемьевича Лазарева» (1914).

П.В. Мосягин. На Волге. 1910-е ЯХМ

Украшение выставки — портрет Петра Мосягина, написанный в 1914 году его старшим товарищем Михаилом Алексеевичем Владыкиным. Выставка начнёт работать 2 января 2021 года.