Сеул, , 14:28 — REGNUM 23 декабря министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи объявил о подписании с профильным ведомством Малайзии меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере культуры, искусства и культурного наследия. Об этом сообщает Newspim.

В рамках подписанного документа стороны договорились расширять совместную деятельность в области литературы, исполнительного и изобразительного искусства, организовывать выставки археологических и других объектов, а также активизировать взаимодействие в области исследований и образования.

Известно, что в первой половине 2021 года стороны проведут онлайн-конференцию по экспорту печатной продукции, а в 2023 году — откроют в Малайзии Корейский культурный центр.