24 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Москва, , 14:38 — REGNUM Валерий Андреевич Дмитрюк (1940 — 2020) родился в городе Горький (Нижний Новгород). Шаржи и карикатуры в его исполнении стали появляться в газетах города когда он еще учился в школе. В Московский полиграфический институт Валерий Дмитрюк поступил в 1961 году. После окончания работал в журнале «Крокодил», где подтвердил амплуа художника-карикатуриста и выработал собственный легко узнаваемый стиль.

Валерий Дмитрюк на ММКЯ-2020 © Национальная электронная детская библиотека

Одной из первых книг с иллюстрациями Дмитрюка стал стихотворный сборник ленинградского поэта Олега Григорьева «Витамин роста», вышедший в 1980 году. Валерий Дмитрюк стал неотъемлемой частью мира детской литературы: иллюстрации в детских журналах «Веселые картинки», «Мурзилка», «Кукумбер», работа главным художником журнала «Детская литература» и книги, книги, книги с веселыми, слегка хулиганскими, яркими, очень динамичными иллюстрациями.

Отдельно хочется сказать о работе Валерия Дмитрюка на студии «Диафильм».

Я изо всех сил старался делать не то, что требуется

Так в шутку говорил Дмитрюк о работе в издательстве «Детгиз». Но это в полной мере относится и к его творчеству на студии. Как вы знаете, для оформления диафильмов с годами устоялся определенный канон — яркий верх, темный низ.

Кадр состоял из рисунка, под которым на темном поле белыми буквами шел текст © Национальная электронная детская библиотека

Но не в диафильмах Дмитрюка! Он всегда внедрял текст в область рисунка. Рисунок занимал всю площадь кадра и текст становился частью композиции.

Кадр из диафильма «Кто?» © Национальная электронная детская библиотека

И это еще не все! Дмитрюк придумал, как связать кадры диафильма для создания эффекта непрерывности. Посмотрите внимательно диафильм по стихотворению А. Введенского «Кто?» Замечаете, что композиция начинается на одном кадре, а продолжается на следующем? Следите за курицей!

Ноги курицы (Кто? / Введенский А.; Худож. Дмитрюк В.- Москва : Диафильм, 1984.- 1 дф. (34 кд.)) © Национальная электронная детская библиотека

Голова курицы (Кто? / Введенский А.; Худож. Дмитрюк В.- Москва : Диафильм, 1984.- 1 дф. (34 кд.)) © Национальная электронная детская библиотека

Такой же эффект можно найти и в диафильме по рассказам Дональда Биссета «Про корову красотку». Следите за коровой!

Красотка (верх) © Национальная электронная детская библиотека

Красотка (низ) © Национальная электронная детская библиотека

В коллекции НЭДБ есть больше десяти диафильмов Валерия Дмитрюка. Он брался за тексты, родственные ему по духу — веселые, абсурдные, позволяющие чуть-чуть нарушить принятые каноны, развернуть в рисунок скрытый между строк смысл.

Говорящая кошка / Мошковская Э.; Худож. Дмитрюк В.- Москва : Диафильм, 1987.- 1 дф. (35 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Говорящая кошка / Мошковская Э.; Худож. Дмитрюк В. — Москва: Диафильм, 1987. — 1 дф. (35 кд.)

Две сказки: Про корову красотку; А теперь про з.з.з.з. / Биссет Д.; Худож. Дмитрюк В.- Москва : Диафильм, 1983.- 1 дф. (45 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Две сказки: Про корову красотку; А теперь про з.з.з.з. / Биссет Д.; Худож. Дмитрюк В. — Москва: Диафильм, 1983. — 1 дф. (45 кд.)

Кроко и Дил / Имант Зиедонис; рисовал Валерий Дмитрюк.- Москва : Диафильм, 1988.- 1 дф. (34 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Кроко и Дил / Имант Зиедонис; рисовал Валерий Дмитрюк. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (34 кд.)

Кто? / Введенский А.; Худож. Дмитрюк В.- Москва : Диафильм, 1984.- 1 дф. (34 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Кто? / Введенский А.; Худож. Дмитрюк В. — Москва: Диафильм, 1984. — 1 дф. (34 кд.)

Паровозик-перевозик / Мошковская Э.; Худож. Дмитрюк В.- Москва : Диафильм, 1981.- 1 дф. (31 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Паровозик-перевозик / Мошковская Э.; Худож. Дмитрюк В. — Москва: Диафильм, 1981. — 1 дф. (31 кд.)

Подумайте, что было бы... / Куклин Л.; Худож. Дмитрюк В.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (38 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Подумайте, что было бы… / Куклин Л.; Худож. Дмитрюк В. — Москва: Диафильм, 1986. — 1 дф. (38 кд.)

Приглашение на уху / Юрий Кушак; рисовал В. Дмитрюк.- Москва : Диафильм, 1988.- 1 дф. (45 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Приглашение на уху / Юрий Кушак; рисовал В. Дмитрюк. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (45 кд.)

Про пана Трулялинского / Ю. Тувим; худож. В. Дмитрюк.- Москва : Диафильм, 1988.- 1 дф. (30 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Про пана Трулялинского / Ю. Тувим; худож. В. Дмитрюк. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (30 кд.)

Федорино горе / Корней Чуковский; худож. Валерий Дмитрюк.- Москва : Диафильм, 1982.- 1 дф. (45 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Федорино горе / Корней Чуковский; худож. Валерий Дмитрюк. — Москва: Диафильм, 1982. — 1 дф. (45 кд.)

В виртуальном выставочном пространстве Российской государственной детской библиотеки в середине ноября 2020 года к 80-летию со дня рождения художника открылась выставка «Валерий Дмитрюк. Свободный полет». Но внезапно она превратилась в мемориальную — Валерий Дмитрюк скончался 16 декабря 2020 года.

Нам остается только смотреть на уже созданное, нового больше не будет. Светлая память.

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