Москва, , 14:57 — REGNUM В театральном институте имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве появится осетинская группа. Её могут набрать уже в 2022—2023 учебном году. В ней будут обучаться до шести студентов.

По словам руководителя программы «Культура» стратегии социально-экономического развития республики Мадины Атаевой, будущим студентам придется платить только за общежитие, обучение для них станет бесплатным. Кроме того, по договоренности с ректором театрального вуза Евгением Князевым для новой группы могут организовать обучение на осетинском языке, приняв в штаб специального педагога по языку. Это позволит выпускникам после обучения вернуться в Северную Осетию для работы в государственном театре.

Напомним, Северная Осетия давно сотрудничает с театром имени Евгения Вахтангова — уроженцем города Владикавказа. В 2021 году будут отмечаться 100-летие Государственного Академического театра имени Е. Вахтангова в Москве и 150-летие Русского Академического Театра имени Е. Вахтангова во Владикавказе.

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