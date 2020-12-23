Ижевск, , 13:15 — REGNUM В Удмуртии с 8 по 13 февраля пройдет ежегодный этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В преддверии фестиваля с 3 по 31 января жители и гости республики смогут принять участие в квесте «Ческыт сюрес» (Вкусный путь). На пути туристы посетят музей «Лудорвай», этнокомплекс «Живица», этнокомплекс «Бобровая долина». Во всех пунктах можно будет попробовать блюда удмуртской кухни.

Предлагается также принять участие в видеофлешмобе «Блюдо моей семьи», в рамках которого нужно сделать видеозапись приготовления любимого удмуртского блюда.

Также состоится фотоконкурс «Удмуртия в моей тарелке». Лучшие лепщики пельменей сразятся на конкурсе «Баттл лепщиков».

Финальный день фестиваля состоится в парке имени Кирова: гостей праздника ждёт парад пельменных саней, фолк-фестиваль, анимационные площадки и фотозоны, презентация гастрономических событий Удмуртии, традиционный пельменный СЪЕСТ, развлекательный пельменный забег от «Калашников спорт», ярмарка-продажа пельменных полуфабрикатов. кульминацией станет розыгрыш годового запаса пельменей.

ИА REGNUM напоминает, Пельменьфест проводится в Удмуртии с 2015 года. За время существования фестиваль удостоен множества премий в области туризма, три года подряд Пельменьфест возглавлял рейтинг зимних гастрономических фестивалей России по версии агентства ТурСтат.

В 2020 году фестиваль проходил с 1 по 8 февраля и был посвящен 100-летию государственности республики.