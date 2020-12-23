Урумчи, Китай, , 04:04 — REGNUM Коллекция из более чем 26 тыс. манускриптов с китайскими иероглифами, которые были ранее найдены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, была недавно представлена книжной компанией Zhonghua Book Company, сообщает агентство Синьхуа.

Эти рукописи были частью реликвий, вывезенных в западные страны в начале прошлого века. Их публикация знаменует собой первый раз, когда они были представлены публике.

В настоящее время они входят в рукописную коллекцию Музея Лушунь в северо-восточном китайском городе Далянь и считаются «последним сокровищем» древних дуньхуанских и турфанских рукописей.

Рукописи включают в себя буддийскую, конфуцианскую и даосскую классику, а также официальные документы различных династий, отметил профессор Пекинского университета Жун Синьцзян во время семинара, прошедшего 20 декабря.

Жун также подчеркнул академическое значение рукописей в изучении древнего Шелкового пути, а также распространении китайской культуры в Синьцзяне в древности.