Тобольск, Тюменская область, , 22:00 — REGNUM В тюменском городе Тобольске в сквере на Базарной площади идёт установка памятника классику русского романса, композитору Александру Алябьеву. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Instagram-аккаунте.

Идёт установка памятника Александру Алябьеву Пресс-служба администрации Тобольска

Монумент выполнен скульптором, академиком Российской академии художеств Сергеем Мильченко.

«Место выбрано не случайно. Именно в приходе церкви Захария и Елизаветы с 1828 года ссыльный, лишённый чинов музыкант проживал и совершал регулярные покаяния. В Тобольске Александр Алябьев организовал военный оркестр, часто выступал с ним на благотворительных концертах. В 1832 году Алябьеву было разрешено выехать для лечения на Кавказ», — поделился Максим Афанасьев тобольской страницей биографии автора «Соловья» и «Вечернего звона».

Тобольский градоначальник высказал уверенность, что сквер имени Александра Алябьева станет площадкой для реализации креативных идей и местом общения творческих людей.

«Рядом будет установлен рояль, есть небольшая летняя сцена, и главное — в Тобольске огромное количество талантливых и инициативных людей. А это значит, что новое общественное пространство будет жить и развиваться», — отметил мэр Тобольска.