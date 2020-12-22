Москва, , 18:09 — REGNUM Писатель и сценарист Александр Курляндский будет похоронен в среду, 23 декабря, на Востряковском кладбище в Москве, сообщил журналистам его племянник.

«Похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» сообщили, что церемония прощания с писателем будет проходить в тот же день с 11:00 до 12:00 в Центральном доме работников искусств.

Как передавало ИА REGNUM, один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни от онкологического заболевания.

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