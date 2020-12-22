Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры Министерства строительства и ЖКХ России выбрала подрядчика, который должен довести до конца скандально затянувшуюся реконструкцию исторического здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имена Н.А. Римского-Корсакова.

Победителем госзакупки на 13,644 млрд рублей стало АО «Политехстрой» из Москвы, сообщается на сайте госзакупок.

В конкурсном отборе также участвовало московское ООО «Наследие». Компания предлагала исполнить контракт на реконструкцию консерватории за 13,654 млрд рублей.

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Напомним, в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил довести до конца реконструкцию и ремонт Санкт-Петербургской консерватории, которые никак не могут завершить с 2017 года.

Согласно государственному контракту, опубликованному на сайте госзакупок, срок проведения работ определен до 25 декабря 2025 года.

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