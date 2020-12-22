Гатчина, Ленинградская область, 22 декабря 2020, 16:22 — REGNUM Комитет по культуре Санкт-Петербурга разрешил государственному музею-заповеднику «Гатчина» работать в новогодние каникулы. Об этом 22 декабря говорится в сообщении на официальном сайте музея-заповедника.
Напомним, ГМЗ «Гатчина» относится к юрисдикции Санкт-Петербурга, хотя находится на территории Ленинградской области. Ранее директор ГМЗ обратился в комитет по культуре Петербурга с просьбой разрешить музею-заповеднику работать в зимние каникулы, но при этом предупредил, что стоимость входных билетов будет увеличена.
Рассмотрев обращение, в Смольном приняли решение одобрить предложение, поэтому со 2 по 10 января 2021 года музей-заповедник «Гатчина» будет открыт для посетителей.
«Обращаем внимание: билеты на новогодние экскурсии в Гатчинском и Приоратском дворцах можно приобрести только заранее и только на сайте музея-заповедника», — уточняется в сообщении.
Приобрести билеты в ГМЗ можно будет не позднее чем за один день до посещения музея. Стоимость билета составит 950 рублей на одного посетителя.
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