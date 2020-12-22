Гатчина, Ленинградская область, , 16:22 — REGNUM Комитет по культуре Санкт-Петербурга разрешил государственному музею-заповеднику «Гатчина» работать в новогодние каникулы. Об этом 22 декабря говорится в сообщении на официальном сайте музея-заповедника.

Гатчинский дворец Lenobl.ru

Напомним, ГМЗ «Гатчина» относится к юрисдикции Санкт-Петербурга, хотя находится на территории Ленинградской области. Ранее директор ГМЗ обратился в комитет по культуре Петербурга с просьбой разрешить музею-заповеднику работать в зимние каникулы, но при этом предупредил, что стоимость входных билетов будет увеличена.

Рассмотрев обращение, в Смольном приняли решение одобрить предложение, поэтому со 2 по 10 января 2021 года музей-заповедник «Гатчина» будет открыт для посетителей.

«Обращаем внимание: билеты на новогодние экскурсии в Гатчинском и Приоратском дворцах можно приобрести только заранее и только на сайте музея-заповедника», — уточняется в сообщении.

Приобрести билеты в ГМЗ можно будет не позднее чем за один день до посещения музея. Стоимость билета составит 950 рублей на одного посетителя.

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