Пекин, , 03:27 — REGNUM Города Шаосин и Дуньхуан в Китае, Китакюсю в Японии и Сунчхон в Южной Корее были выбраны тремя странами городами культур Восточной Азии — 2021, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

Министерство культуры и туризма Китая в своем заявлении отметило, что три страны подписали соглашение между четырьмя городами о тесном сотрудничестве в сфере развития и в интересах процветания культуры Восточной Азии.

С 2013 года три страны проводят ежегодный отбор, называя один или два города из каждой страны городами культур Восточной Азии для содействия культурным обменам и сотрудничеству, охране нематериального культурного наследия, строительству системы государственных культурных услуг и городскому планированию.

Избранные города обычно представляются на встрече министров культуры Китая, Японии и Южной Кореи. Однако в этом году 12-я встреча была отложена из-за пандемии COVID-19, и три страны объявили о своем решении в форме пресс-релиза.