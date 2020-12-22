Тегеран, , 09:10 — REGNUM 20 декабря заместитель министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Мохаммад Хасан Талебян заявил, что Исламская Республика подала заявку на регистрацию древнего праздника «Shab-e Yalda» в ЮНЕСКО. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Талебян рассказал в интервью журналистам IRNA, что данный вопрос рассматривается экспертами ЮНЕСКО и будет обсуждаться на Всемирном комитете культурного органа ООН.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, что страна стремится зарегистрировать праздник в списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Shab-e Yalda является самой длинной ночью в году, предвещающей наступление более длинных дней к тому времени. В это время члены семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать зимнее солнцестояние. Во время церемонии люди едят различную пищу, начиная от арбузов и гранатов, заканчивая орехами и сладостями.

Слово «Yalda», означающее рождение, было заимствовано из сирийского языка, на котором в древности говорили в Месопотамии и других районах азиатского Средиземноморья.