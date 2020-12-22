Нововоронеж, Воронежская область, , 00:17 — REGNUM Решение властей Воронежской области о демонтаже памятника Алёнке в Нововоронеже из-за негативной реакции в соцсетях и СМИ обсудили пользователи интернета. Граждане оставили свои комментарии 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"В Тамбовской области есть город Котовск. Так вот, там поставили арт-объект «стул». Просто стул. Стул оценили в 120 тысяч рублей. Во сколько же «палёнка» обошлась?», — задаётся вопросом пользователь Roman.

Многие комментаторы встретили данную новость с разочарованием. Пользователи заявили, что понимают возмущение граждан по поводу внешнего вида монумента, но они отметили, что данная скульптура могла привлечь в город намного больше туристов, нежели его «красивый» вариант.

«Ну что сказать? Жаль, что отсутствует креативность в методах управления данным населённым пунктом. Этот монумент был бы способен открыть миру сам факт существования города N. Приезжали бы в городок туристы, сам «ужастик» попал бы со временем в мировые СМИ. А может «девушку» снесли, чтобы никто не приехал и не увидел другие «кошмарики» в городе?», — написал Сергей С.

Ряд пользователей призвал руководство страны, навести порядок в области креативного искусства на территории городов. Люди уверены, что вместо того, чтобы тратить бюджетные средства на такие вещи, следовало бы направить дополнительную помощь в медицину.

«Сократите бюджет, пожалуйста, до нуля на такие вот «шедевры», а экономию направьте, в данный момент, на поддержку медицины. Тут подхватила пневмонию, а лекарств, выписанных врачом, половины не найти. Думаю, многим знакома такая ситуация», — поделилась Anna N.

Некоторые граждане и вовсе задались вопросом: кто решает, какие объекты должны вдруг оказаться на улицах населённых пунктов? Многие решения местных властей кажутся людям абсурдными.

«Мне всегда интересно. Как власти определяют, что местным жителям нужно больше? У нас в Твери сейчас строится пешеходный мостик через Тьмаку, приток Волги. Мостик просто прогулочный, не соединяет ничего. Рядом ещё два транспортных моста через эту же Тьмаку. А в городе много других нерешённых проблем из-за отсутствия денег. И нужен настоящий транспортный мост через Волгу, которого так не хватает. Вечные пробки во всём центре города. Но строят пешеходный прогулочный мостик. Вот кто решает, что нужнее людям?», — задаётся вопросом Наталья К.

Напомним, 21 декабря В Нововоронеже Воронежской области демонтировали памятник Алёнке, установленный по случаю 250-летия села Новая Алёновка, из-за негативной реакции в соцсетях и СМИ.