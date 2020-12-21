Москва, , 18:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося писателя и сценариста Александра Курляндского. Об этом сообщает 21 декабря пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Курляндский был «человеком большого, яркого дарования» и «выдающимся представителем отечественной школы кинематографии».

«Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений», — говорится в телеграмме Владимира Путина.

Как передавало ИА REGNUM, один из создателей мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни от онкологического заболевания.

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