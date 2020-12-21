Париж, , 18:39 — REGNUM В лагере бездомных в Париже появилась скульптура президента Франции Эммануэля Макрона, сидящего в позе лотоса недалеко от палатки. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает BFM TV.

Автор статуи — выходец из французской Тулузы Джеймс Коломина — установил ее в ночь с 20 на 21 декабря недалеко от канала Сан-Мартен, чтобы «осудить недостаток настоящего сочувствия к отчаянию тех, кто остался без крова, на улице».

«Я просто взял нашего президента, который находится на вершине пирамиды, и низвел его на самый ее низ. Создав это произведение, я надеюсь обратить внимание других на бездомных. Нужно перестать быть привычными к отчаянию других», — объяснил скульптор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что у президента страны «сохраняются симптомы» вируса SARS-CoV-2, но «его состояние стабильно».