Лос-Анджелес, США, , 15:10 — REGNUM Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон удостоена награды Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую женскую роль второго плана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американские СМИ.

Согласно опубликованным данным, за звание лучшей актрисы второго плана кореянка боролась с Амандой Сейфрид, сыгравшей в биографическом драматической фильме Дэвида Финчера «Манк».

Известно, что Юн Ё Чжон также номинирована на премию Чикагской ассоциации кинокритиков.

Отметим, что картина Ли Исаака Чана «Минари», в которой сыграла южнокорейская актриса, повествует о семье корейских эмигрантов и жизни семилетнего мальчика, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.

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