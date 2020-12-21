Брянск, , 14:19 — REGNUM Требование о возврате 296 наименований объектов имущества, в том числе танка Т-34, направил конкурсный управляющий АО «85 ремонтный завод» в Арбитражный суд Брянской области. Легендарная машина была передана Бежицкой районной администрации Брянска на хранение для выставки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе суда.

У завода, проходящего сейчас процедуру банкротства, имеется обширная коллекция знамён, макетов орденов и памятных знаков, стенды с фотографиями ветеранов, мемориальные доски, модели и макеты военной техники. Среди 296 наименований есть и советский танк Т-34. Боевую машину передали на хранение Бежицкой районной администрации города в качестве экспоната выставки, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Танк установили в сквере имени А. Морозова в Брянске. Конкурсный управляющий обратился в суд с требованием вернуть имущество завода с целью его включения в конкурсную массу.

«Предметы экспонирования являются историческим наследием, доступ к изучению которого должны иметь все желающие. Территория АО «85 ремонтами завод» и заводской музей в настоящее время закрыты для посещения и проведения экскурсий. Требование конкурсного управляющего о возврате указанного имущества, в том числе танка Т-34, с целью его включения в конкурсную массу, не может быть удовлетворено, как умаляющее значение подвига народа при защите Отечества», — постановил суд, рассмотрев материалы дела.

Исковые требования посчитали необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Решение суда пока не вступило в законную силу.