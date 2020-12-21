Нововоронеж, Воронежская область, , 13:27 — REGNUM Скандальный памятник «Алёнка», установленный в Нововоронеже 18 декабря, решено демонтировать — пока временно. Решение принято на расширенном заседании инициативной группы.

«Одним ужасом меньше. Власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке, по преданиям, основательнице города, который торжественно открыли ещё на прошлой неделе. Как не разбежались сразу от ужаса, сняв драпировку, я не знаю. Как и не знаю, кто и в каком состоянии согласовывал этот проект. Но после шквала критики и шуток в соцсетях на предмет страшной красоты этой Аленки, у местных чиновников нашлись силы признать творческую ошибку. «Красавица» исчезнет, как дурной сон. И слава Богу!..» — прокомментировал в соцсетях решение о сносе депутат Государственной думы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Пока памятник отправят на ответственное хранение на территорию одного из городских предприятий. Окончательно судьбу «страшного» арт-объекта решат позднее.

«Пройдёт ещё одно заседание, участниками которого в том числе станут скульпторы. Там уже примут решение либо о доработке существующего памятника, либо о создании и установке нового», — сообщил «Вести-Воронеж» замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник «Алёнке» был установлен 18 декабря в Нововоронеже — к 250-летию села Новая Алёновка, на месте которого возник Нововоронеж. Памятник должен был стать подарком горожанам, его установили по инициативе ряда местных жителей. Однако нововоронежцы подарок не оценили — памятник скорее напугал их, чем порадовал. «Страшная Алёнка» за два дня получила печальную известность на всю Россию.

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