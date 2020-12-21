Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря 2020, 09:53 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области открылся музей, посвящённый бывшему руководителю КГБ СССР, генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. Об этом сообщает городская администрация.

Открытие музея Андропова
Открытие музея Андропова
Rybinsk.ru

После смерти Андропова, с 1984 по 1989 год, город носил его имя. Юрий Андропов родился не в Рыбинске, здесь он учился в речном техникуме, а после возглавлял городской комитет комсомола. С 1938 до 1940 год Андропов был председателем обкома комсомола Ярославской области.

Экспозиция, посвященная Юрию Андропову, была создана при поддержке Фонда президентских грантов в 2018 году. Сначала она находилась в фойе Рыбинского музея-заповедника, а теперь размещена на постоянной основе в экспозиционном центре «Советская эпоха» в посёлке ГЭС. Будущий руководитель СССР принимал активное участие в строительстве Рыбинской и Угличской ГЭС, мобилизуя на стройку комсомольцев Ярославской области.

Музей создан рыбинским предпринимателем Алексеем Алексашиным. В музее представлены фотоматериалы, донесения, служебные телефонограммы, а также личные вещи Андропова. Воссоздано его рабочее место. В открытии музея принял участие мэр Рыбинска Денис Добряков.

«Андропов — историческая личность, которая ознаменовала серьезный период во всем государстве. В то время мои родители с воодушевлением говорили, что государство возглавил человек, который знает, что делать. Сегодня мы его расцениваем как своего земляка, потому что он проходил обучение в техникуме водного транспорта. Он часть истории нашего города, мы можем и должны этим гордиться», — подчеркнул глава города Денис Добряков.

Действующий губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также проходил службу в КГБ СССР.

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