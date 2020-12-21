Горно-Алтайск, , 06:19 — REGNUM Туристический поток на Алтай, несмотря на ограничения, введённые из-за коронавируса, в 2020 году превысил показатели 2019 года. Об этом сообщила министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова.

Турбаза. Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По словам министра, за девять месяцев текущего года Алтай посетили 1 млн 743,8 тыс. человек. Это на 0,4% больше, чем за тот же период 2019 года.

«На период новогодних праздников в Горном Алтае забронировано более 98% номерного фонда. Мы готовы к зимнему сезону, отели и курорты отработали протоколы безопасности, — заявила Поварова. — Высокий спрос на зимний отдых в Горном Алтае сформирован в том числе благодаря целенаправленному развитию двух горнолыжных курортов, инфраструктуры и повышению транспортной доступности региона».

Отметим, что в 2020 году 12 предпринимателей из Республики Алтай получили грантовую поддержку на общую сумму 34,418 млн рублей.