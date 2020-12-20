Копенгаген, , 08:11 — REGNUM Датский режиссёр Ларс фон Триер начал работу над третьим сезоном мини-сериала «Королевство». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Цитата из т/с «Королевство». Реж. Ларс фон Триер. 1994

Первые два сезона мини-сериала «Королевство», состоящие из четырёх серий каждый, вышли в 1994 и 1997 годах. Изначально планировалась, что для раскрытия истории, происходящей в нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, планируется три сезона, однако съёмки финального сезона были отменены по ряду причин.

Триер объявил, что решил вернуться к этому проекту и снять финальный сезон, который получит название «Королевство Исход» (The Kingdom Exodus). Финальный сезон будет состоять из пяти серий.

Сценарий третьего сезона уже готов, его авторами стали сам Триер и Нильс Вёрсель. Сценарий первых двух сезонов был написан этими же авторами. Специфика сюжета не раскрывается, датский режиссёр только отметил, что в мини-сериале появятся как старые, так и новые персонажи. Съёмки финала «Королевства» должны начаться в 2021 году.