Москва, , 16:02 — REGNUM Компания Warner Music Russia выпустила музыкальный альбом «Трибьют Сектор Газа», в котором хиты рок-группы исполнили другие музыканты. Об этом сообщает пресс-служба Warner Music Russia.

Песни «Сектора Газа» исполнили группы «ДДТ», «СерьГа», «7Б», «Монгол Шуудан» и другие. Также в сборник вошла песня «Твой звонок» в исполнении Ирины Клинских — дочери вокалиста и автора песен «Сектора Газа» Юрия Клинских.

«Сектор Газа» — настоящий феномен отечественной музыкальной сцены. Добравшись до вершин чартов без продюсеров, телеэфиров и ротаций на радио, они снискали настоящую народную любовь и признание. Даже спустя более 30 лет с момента основания, их песни не теряют актуальности», — отметили в Warner Music Russia.

Рок-группа «Сектор Газа» была основана в 1987 году в Воронеже. Коллектив распался в 2000 году после смерти основателя и лидера группы Юрия Клинских, также известного под псевдонимом «Хой». Дискография «Сектора Газа» насчитывает 13 студийных альбомов.