Москва, , 15:06 — REGNUM Самым читаемым произведением зарубежной прозы в России в 2020 году стал роман шведского писателя Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве». Об этом свидетельствуют результаты исследования книжного сервиса MyBook.

Роман «Вторая жизнь Уве» вышел в 2012 году, на русском языке книга впервые была опубликована в 2016 году. В том же вышел одноимённый фильм по этому роману, который был номинирован на премию «Оскар» 2017 года в нескольких категориях. Первый роман Бакмана остаётся популярным в России и в 2020 году, возглавляя читательский рейтинг зарубежной прозы.

Второе место по популярности среди российских читателей занял роман ирландской писательницы Салли Руни «Нормальные люди». Замкнул тройку самых популярных зарубежных произведений роман «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойда.

Эти романы также были экранизированы: фильм «Мальчик в полосатой пижаме» режиссёра Марка Хермана вышел в 2008 году, а мини-сериал «Нормальные люди» — в 2020 году.

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