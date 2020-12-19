Москва, , 15:05 — REGNUM Известный российский критик и писатель-фантаст, один из авторов МирФ (Мир фантастики и фэнтези — ежемесячный российский журнал) Роман Арбитман скончался в возрасте 58 лет от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщается на сайте МирФ.

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В свое время Арбитман публиковался под несколькими псевдонимами. В 1993 году по именем Рустам Станиславович Кац вышла его монография «История советской фантастики» — книга-мистификация, образец «альтернативного литературоведения».

Под псевдонимом Лев Гурский он писал и публиковал сатирические детективы с уклоном в альтернативную историю, известные его такие произведения, как «Корвукс Коракс» и «Министерство справедливости».

В МирФе Арбитман вел колонку, в которой написал немало статей — о литературе, о критике, о классике фантастического кино.

Коллеги отмечают точно Арбитмана в наблюдениях и формулировках, а также его проницательность и ироничность.