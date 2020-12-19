Лондон, , 14:00 — REGNUM Бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр объявил о завершении записи нового альбома под названием «Zoom In». Об этом сообщает журнал New Musical Express.

Новый альбом будет выпущен на лейбле Universal 19 марта 2021 года. В «Zoom In» войдут пять песен, в записи одной из которой принял участие один из основателей The Beatles Пол Маккартни.

Старр заранее опубликовал один из треков с альбома — «Here's to the nights». Музыкант отметил, что ему сразу понравилось настроение песни, текст которой был написан автором Дайан Уоррен.

«Я хотел выпустить её как раз к Новому году, думаю, что это хорошая песня для того, чтобы закончить тяжёлый год… Я желаю всем мира и любви в 2021 году», — сообщил Ринго Старр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре музыкант Пол Маккартни выпустил альбом «McCartney III», в котором сам исполнил все партии вокала и музыкальных инструментов.

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