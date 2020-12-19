Лондон, , 12:33 — REGNUM Британский музыкант Пол Маккартни выпустил новый альбом «McCartney III», в котором сам исполнил все партии вокала и музыкальных инструментов. Об этом сообщается на сайте музыканта.

В альбом «McCartney III» вошло 11 композиций с общим временем звучания 44:42 минуты. Как и на альбомах «McCartney I» и «McCartney II», весь вокал и музыкальные партии записаны самим Маккартни. Исключением стала композиция «Slidin», в записи которой приняли участие гитарист Расти Андерсон и ударник Эйб Лабориель.

Один из основателей группы The Beatles рассказал, что не рассчитывал выпустить этот альбом в 2020 году. Он объяснил, что его работа над новым материалом ускорились из-за самоизоляции в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Также в поддержку нового альбома Маккартни выпустил видеоклип на песню «Find My Way». Клип доступен на странице Маккартни в видеохостинге YouTube.

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