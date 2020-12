Пекин, , 11:52 — REGNUM Управление кинематографии Китая отозвало ряд ранее одобренных к показу в кинотеатрах фильмов для проведения дополнительной проверки. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Иностранные фильмы были отозваны для дополнительной проверки после снятия с показа фильма «Охотник на монстров» режиссёра Пола Андерсона с Милой Йовович в главной роли. Этот фильм вышел в прокат в Китае 4 декабря, однако на следующий день быстро был снят с показа из-за жалоб зрителей. Некоторые посетители кинотеатров посчитали оскорбительной для китайцев одну из шуток в фильме.

По данным The Hollywood Reporter, в связи с этой историей Управление кинематографии Китая отозвало для повторной проверки некоторые из ранее одобренных к показу фильмов. Самым крупным проектом, затронутым этим решением, стал японский анимационный фильм «Убийца демонов» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie).

Ожидается, что этот и остальные фильмы успешно пройдут дополнительную проверку, однако это может сильно сдвинуть дату премьеры. В Китае запрещён показ иностранных фильмов во время празднования китайского Нового года (11−26 февраля 2021 года), поэтому премьера может состояться только в конце февраля или начале марта.

