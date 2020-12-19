Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Компания Disney работает над сериалом во вселенной «Звёздных войн», главным героем которого станет охотник за головами Боба Фетт. Об этом свидетельствуют материалы, показанные в финале последней серии второго сезона сериала «Мандалорец».

«Мандалорец» стал первым игровым сериалом, являющимся частью вселенной «Звёздных войн». Во втором сезоне сериала, выпущенном в 2020 году, появился персонаж Боба Фетт, роль которого исполнил новозеландский актёр Темуэра Моррисон.

В финале последнего эпизода второго сезона «Мандалорца» сообщается, что Боба Фетт станет главным персонажем нового сериала, который получит название «Книга Боба Фетта». Роль главного героя в новом сериале Disney также исполнит Моррисон. Премьера первого сезона «Книги Боба Фетта» запланирована на декабрь 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре сериал «Мандалорец» был удостоен пяти наград премии Creative Arts Emmy Awards 2020.

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