Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама включил фильм «Далда» российского режиссёра Кантемира Балагова в список лучших фильмов уходящего года. Обама опубликовал список понравившихся фильмов на своей странице в Twitter.

Экс-президент США отметил, что в 2020 году ему, как и многим людям во всём мире, пришлось отказаться от посещений кинотеатров из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Поэтому в уходящем году он смотрел фильмы дома с помощью видеостриминговых сервисов.

Обама перечислил некоторые из наиболее понравившихся просмотренных фильмов. Он включил в этот список картины «Ма Рейни: Мать блюза», «Дылда», «Манк», «Мартин Иден», «Бакурау», «Кровные узы», «Коллектив», «Села и Пики» и два документальных фильма: «Штат мальчиков» и «Лагерь калек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года фильм «Дылда» был удостоен главного приза премии Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России «Белый слон».

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