Берлин, , 04:51 — REGNUM Организаторы проведут Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) в 2021 году в два этапа: в марте пройдут онлайн-мероприятия для деятелей киноиндустрии, в июне — кинопоказы для широкой публики. Об этом 18 декабря сообщили на сайте кинофестиваля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«Текущая ситуация (с COVID-19 — ред.) не позволяет провести фестиваль в феврале, в то же время важно поддержать киноиндустрию в первом квартале года», — объяснил исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек.

По его словам, изменение формата мероприятия позволит защитить здоровье всех гостей. Сейчас организаторы продолжают отбор фильмов для конкурса и секций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что изначально мероприятие планировалось провести с 11 по 21 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Variety: в 2021 году Берлинский кинофестиваль пройдёт в онлайн-формате