Тегеран, , 09:53 — REGNUM Более 70 фильмов ежедневно демонстрируются на 14-м иранском международном фестивале документального кино, известном как «Cinema Verite», который в настоящее время проходит онлайн в столице страны Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 декабря.

15 декабря в Тегеране открылся 14-й иранский международный фестиваль документального кино, известный как «Cinema Verite». Это недельное кинематографическое мероприятие проходит в режиме онлайн и завершится 22 декабря.

В данном кинособытии по меньшей мере 142 иранских и 25 иностранных документальных фильма будут показаны онлайн в различных разделах фестиваля через платформы Filimo, Namava, Tiwa и Hashour.

Иранский кинофестиваль состоит из нескольких секций, включая национальную, международную премию и премию мученика Авини, конкурс документальных фильмов о предпринимательстве, специальную секцию по коронавирусной инфекции, смежные секции и памятные мероприятия.

Кроме того, в рамках данного международного кинематографического мероприятия будет проведено несколько экспертных семинаров и мастер-классов.