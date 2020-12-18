Нью-Йорк, США, , 23:55 — REGNUM Потоковый сервис Netflix продлил сериал «Ключи Локков» на третий сезон. Об этом компания сообщила 18 декабря на своей основной Twitter-странице.

Администрация аккаунта разместила в анонсирующей публикации коллаж из фотографий, на которых некоторые актёры шоу запечатлены в футболках с буквами, а другие держат в руках предметы, на которых также нарисованы буквы. В итоге участники проекта сложили надпись «Третий сезон».

https://twitter.com/netflix/status/1340000449026396160

Напомним, Netflix начал показывать семейный мистический сериал «Ключи Локков» 7 февраля 2020 года. Ожидается, что продолжение шоу выйдет в начале 2021 года, пока онлайн-кинотеатр не назвал дату премьеры. В основу сериала лёгли одноимённые комиксы Джо Хилла.

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