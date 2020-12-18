Нью-Йорк, США, , 23:41 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показано, как актёры сериала «Очень странные дела» играют в настольную игру на основе системы Dungeons & Dragons (D&D). Ролик был опубликован 18 декабря 2020 года.

К игре в удалённом режиме присоединились Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо и Наталия Дайер. Примечательным является то, что в качестве мастера выступил ведущий дизайнер D&D Кристофер Перкинс. Издание отметило, что сессия наверняка была отредактирована, однако видео предоставляет возможность оценить правила пятой редакции D&D.

Ранее в сеть выложили фотографии со съёмок четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». На этих фото актриса Майя Хоук предстала в новом образе Робин Бакли.

Читайте ранее в этом сюжете: Майя Хоук из «Очень странных дел» показала новый образ персонажа